An den Samstagen in der Adventszeit wird es gemütlich in Karos Kochstudio, wenn Kinder ab 7 Jahren leckere Plätzchen, Lebkuchen und Weihnachtskekse backen, verzieren und hübsch verpacken. Zum Verschenken oder selber naschen.

Kosten pro Teilnehmer: 35 Euro nach Anmeldung per E-Mail (max 8 Kinder).