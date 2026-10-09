Adventsbasar
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St. Remberti Gemeinde Friedhofstr. 10, 28213 Bremen
Schon zum 80. Mal sorgt der Markt im Innenhof des Gemeindehauses für Weihnachtsmarktstimmung. Kaffee und Kuchen mit Gelegenheit zum Sitzen und Plaudern im Warmen finden die Gäste im Albert-Schweitzer-Saal. Dazu gibt es Glühwein und Gegrilltes, Waffeln, eine Tombola und Angebote für Familien.
Die Kreativgruppen der Gemeinde bieten ihre handgemachten Patchwork- und Strickarbeiten, Kinderspielzeug, Karten, Weihnachtsschmuck und Marmeladen an. Der große Flohmarkt hält Kunst & Kurioses, Spiele, Haushaltswaren, Elektrokleingeräte und Bücher bereit.
Die Basarerlöse 2026 kommen den Bremer Klinikclowns, dem Kulturprojekt „Die Komplette Palette“, dem Kinderhilfeprojekt „Las Torres“ in Venezuela und dem Freizeitheim der Gemeinde in Hohenfelde zugute.