Adventsbasar

Schon zum 80. Mal sorgt der Markt im Innenhof des Gemeindehauses für Weihnachtsmarktstimmung. Kaffee und Kuchen mit Gelegenheit zum Sitzen und Plaudern im Warmen finden die Gäste im Albert-Schweitzer-Saal. Dazu gibt es Glühwein und Gegrilltes, Waffeln, eine Tombola und Angebote für Familien.

Die Kreativgruppen der Gemeinde bieten ihre handgemachten Patchwork- und Strickarbeiten, Kinderspielzeug, Karten, Weihnachtsschmuck und Marmeladen an. Der große Flohmarkt hält Kunst & Kurioses, Spiele, Haushaltswaren, Elektrokleingeräte und Bücher bereit.

Die Basarerlöse 2026 kommen den Bremer Klinikclowns, dem Kulturprojekt „Die Komplette Palette“, dem Kinderhilfeprojekt „Las Torres“ in Venezuela und dem Freizeitheim der Gemeinde in Hohenfelde zugute.