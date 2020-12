Adventskonzerte mit dem Theater Bremen

Ohne Gesang und Konzerte durch die Adventszeit? Das geht gar nicht, findet das Theater Bremen und stellt an den kommenden drei Samstagen jeweils ein Adventskonzert online:

Los geht es am 5. Dezember mit „Have yourself a merry little Christmas“. Die Sängerïnnen des Musiktheaters singen internationale Weihnachtslieder. Darauf folgt am 12. Dezember „Faurè, Brahms und Co“.

Zum Abschluss am vierten Adventssamstag, den 19. Dezember, gibt es eine gekürzte Variante des „Weihnachtsoratoriums“ von Johann Sebastian Bach. Etwa 45 Minuten wird sie dauern; der Chor wird dabei von den Solistinnen und Solisten mitgesungen. Es spielen die Bremer Philharmoniker unter der Leitung des Ersten Kapellmeisters Killian Farrell.

Die Adventskonzerte sind auf der Homepage des Theaters sowie auf dessen Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel auf Facebook oder Instagram, zu sehen.