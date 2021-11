Adventsstöbern

Die teilnehmenden Geschäfte sind heute bis 20 Uhr geöffnet. So haben alle genug Zeit, um gemütlich durch die Neustadt zu flanieren, auszuprobieren und zu shoppen. Rund 26 Läden in der Pappel- und Lahnstraße bieten besondere Aktionen wie kostenlose Handmassagen, Verkostungen oder eine Tombola an. Kinder können ein ausgelesenes Pixie-Buch zum Lütje Pöks mitbringen und sich bei der Tauschbörse dafür ein anderes aussuchen.

Trödelfans können auf dem Flohmarkt der Stadtteilfiliale der Sparkasse stöbern. Für die musikalische Untermalung sorgt der Bremer Musiker YOKAI ab 18:30 Uhr auf einer mobilen Lastenradbühne in der Pappelstraße / Ecke Biebricher Straße.

Eine Übersicht der teilnehmenden Geschäfte gibt es online auf einer Karte auf neustadtbremen.de.