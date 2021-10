Adventszeit ist Lesezeit

Die Advents- und Weihnachtszeit lädt besonders dazu ein, eingekuschelt auf dem Sofa, mit Kindern Bilderbücher anzuschauen. Der Informationsabend gibt Eltern Anregungen für neue Bücher, die in diese besondere Zeit passen. Was ist der Ursprung von Weihnachten, wofür steht die Adventszeit, was verbinden wir mit Nikolaus, dem Christkind und der "stillen/heiligen" Nacht? Außerdem tauschen sich die Teilnehmenden aus, welche Rituale das Lesen begleiten können, sodass es für alle eine entspannte Zeit wird.

Anmeldungen nimmt das Bildungswerk telefonisch, per E-Mail und online entgegen.