Afrikanische Safari

Afrika ist ein Kontinent mit beeindruckender Natur: Hier stehen die großen und kleinen Tiere der afrikanischen Savanne wie Nashorn, Löwe und Giraffe, aber auch die Elefantenspitzmaus im Mittelpunkt. Beim Thema Wüste stellt sich die Frage: Wie schaffen es Mensch und Tier in dieser scheinbar lebensfeindlichen Umgebung zu überleben? Familien beschäftigen sich in der Führung mit den verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten an diese besonderen Lebensräume.

Bei den Ferien-Familienaktionen entdecken die Familien gemeinsam das Museum, lernen das Leben von Menschen auf anderen Kontinenten kennen oder erforschen Tiere in verschiedenen Lebensräumen. Am Ende der interaktiven Führung werden die Kinder kreativ und basteln eine Erinnerung an ihre Zeit im Museum.

Die Veranstaltung kostet 3 Euro zuzüglich Museumseintritt (Kinder 5,40, Erwachsene 10,80 Euro). Eine Anmeldung wird nicht benötigt.