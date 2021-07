Afrikanische Woche

In der zweiten Herbstferienwoche probieren die Teilnehmenden von Montag bis Freitag jeden Tag etwas anderes aus. So fertigen zum Beispiel Trommeln an, mit denen sie tolle Musik machen. Mit wiederverwendeten Material bauen sie Hütten. Außerdem finden sie heraus, wie Stoffe und T-Shirts bunt gefärbt werden können.

Wer an der kostenlosen Ferienbetreuung teilnehmen möchte, meldet sich bitte beim Martinsclub telefonisch, per E-Mail oder online an.