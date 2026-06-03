× Erweitern © Der Filmverleih Aisha und das verlorene Buch

Die 13-Jährige Aisha lebt in den muslimischen Gebieten im Spanien des 11. Jahrhunderts und träumt davon, Feuerwerksmeisterin zu werden. Ihre ersten Versuche gehen jedoch erst einmal schief und ihr Vater Ahmad möchte, dass Aisha das gefährliche Handwerk vergisst und stattdessen die Kunst der Kalligrafie erlernt, wie ihre verstorbene Mutter.

Als der Alchemist Txawir in der Stadt auftaucht, verführt er das Mädchen, ein streng gehütetes Buch aus der Palastbibliothek, die von ihrem Vater Ahmad geleitet wird, zu stehlen. Er zeige Aisha dafür, wie sie Feuerwerke bauen kann. Doch ohne sein Versprechen zu halten, verschwindet Txawir und ihr Vater wandert für den Diebstahl in den Kerker. Um das Buch wiederzubeschaffen und ihn vor der Todesstrafe zu retten, bricht Aisha auf trifft auf ihrer abenteuerlichen Reise auf Piraten, Zauberer und Zauberinnen.

Tickets kosten für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

E/D/SIN 2025, Regie: Shadi Adib, Animation, 85 Min., FSK 6, empfohlen ab 8 Jahren