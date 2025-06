Akiko, der fliegende Affe

× Erweitern © Verleih Akiko

Das Affenkind Akiko lebt im Zoo und eigentlich gefällt es ihm hier ganz gut. Wäre da nicht die fiese Zoodirektorin, die den Tieren immer stärkere Gitter vorsetzt. Akikos Großvater, der sich noch gut an sein früheres Leben in Freiheit erinnert, hat genug von der Gefangenschaft und schmiedet einen Plan: Akiko soll ausbrechen, seine Verwandten aus dem Wald holen und mit ihnen den Rest der Familie aus dem Zoo befreien. Also macht sich der kleine Kapuzineraffe auf die abenteuerliche Suche durch den Großstadtdschungel. Doch wie soll er den Wald finden, von dem alle Tier in der Stadt meinen, der sei nur ein Kindertraum? Akiko lässt nichts unversucht und bekommt Hilfe von Adler, Waschbär, Chamäleon und Co. Doch auch die Zoodirektorin ist ihm mit der Polizei bereits dicht auf den Fersen.

Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 6 Euro

D 2024, Regie: Veit Helmer, mit Heike Makatsch, Meret Becker, Benno Fürmann, 70 Min., FSK: 0., empfohlen ab 6 Jahren