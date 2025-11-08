Ein Blütenmeer gegen Ökozid

× Erweitern © Klimazone 16.000 Blüten für Biodiversität

Mit einem 16 Quadratmeter großen Teppich aus über 4.500 gehäkelten Blüten setzen Bürger:innen aus Bremen und umzu ein Zeichen gegen die fortschreitende Zerstörung von Ökosystemen. Am Aktionstag verwandelt sich der Bremer Marktplatz in eine bunte Bühne für Engagement, Kunst und Klimaschutz zu der Klimazone, ARTagainstECOCIDE und Teachers For Future einladen. Mit Fotowand, Musik, Performance, Redebeiträgen und einem offenen Pavillon, in dem weitergehäkelt, diskutiert und informiert wird.

Der Blütenteppich steht symbolisch für die biologische Vielfalt, die weltweit in Gefahr ist. Laut Weltbiodiversitätsrat (IPBES) sind rund eine Million Arten vom Aussterben bedroht – mit weitreichenden Folgen für Nahrung, Klima und Leben auf der Erde.

Jede dieser gehäkelten Blüten steht für ein Stück Verantwortung – und für die Überzeugung, dass wir Naturzerstörung endlich als das behandeln müssen, was sie ist: ein Verbrechen,

erklärt Gesche Reich, Projektleiterin der Klimazone und appelliert an Politik und Gesellschaft, Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig möchten die Veranstalter:innen zeigen, dass lokales Handeln globale Wirkung haben kann.

Und es wird weitergehäkelt, bis 16.000 Blüten zusammenkommen, über 7.000 sind es bereits. Die entstandenen Teppiche werden künftig an verschiedenen Orten und Veranstaltungen gezeigt – als kreativer Appell für den Erhalt gesunder Ökosysteme und die strafrechtliche Verankerung von Ökozid im Gesetz.