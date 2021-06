Aktivoli vor Ort

× Erweitern Susanne Frerichs Aktivoli 2018

Die Bremer Freiwilligenbörse findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht gebündelt an einem Ort statt, sondern aufgeteilt auf mehrere Standorte. So können teilnehmende soziale Träger über ihre ehrenamtlichen Aktivitäten informieren – zeitgleich und in der ganzen Stadt verteilt.

Passend dazu hat der Martinsclub im Frühling die Kampagne „Für Vielfalt. Gegen Barrieren. Mit uns“ gestartet, deren Ziel es ist, Interessierte für ein ehrenamtliches Engagement in der Behindertenhilfe zu gewinnen. „Ob in unseren Wohneinrichtungen, in der Freizeitgestaltung oder auf Reisen – die Möglichkeiten, bei uns aktiv zu werden, sind vielfältig. Die Freiwilligenbörse Aktivoli möchten wir nutzen, um für ein Ehrenamt bei uns zu werben“, erklärt Julia Renke, die beim Martinsclub die ehrenamtlichen Tätigkeiten koordiniert. Die vielfältigen Möglichkeiten, bei dem Behindertenträger ehrenamtlich aktiv zu werden, präsentieren mehrere Gesprächspartner:innen, die die Arbeit des Martinsclub vorstellen. Zudem wird es ein Rahmenprogramm geben, das weitere informative Aktionen zum Thema Ehrenamt sowie musikalische Untermalung und ein Quiz übers Ehrenamt bereithält. Neben dem Martinsclub sind mit der Herzenswunschambulanz und der Kindernothilfe zwei weitere soziale Träger mit von der Partie, die ihre Arbeit vor Ort präsentieren.

Zum Schutz vor Infektionen hat die Freiwilligenagentur Bremen ein entsprechendes Hygienekonzept ausgearbeitet. Dies beinhaltet eine begrenze Teilnehmerzahl, eine Maskenpflicht im Gebäude sowie die Registrierung der Kontaktdaten aller Besucher.

Der Eintritt ist frei.