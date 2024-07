Alex und die gelbe Maus

Bei diesem Theaterstück für Kitagruppen geht es um echte Freundschaft und den großen Wunsch, geliebt zu werden.

Frei nach dem Bilderbuch "Alexander und die Aufziehmaus" von Leo Lionni dreht sich in dieser Geschichte alles um die Maus Alex, die sich mit der Aufziehmaus Willa anfreundet. Willa ist das Lieblingsspielzeug von Anna und darf sogar in ihrem Bett schlafen. Weil sich vor der echten Maus Alex alle fürchten, wünscht er sich nichts sehnlicher als auch eine Spielzeugmaus zu sein. Er merkt aber bald, dass es so ein Spielzeug auch nicht immer leicht hat...

Der Eintritt kostet je Kind 6,50 Euro. Eine Anmeldung per Mail ist erforderlich.

Bei sehr vielen Anmeldungen gibt es eine weitere Vorstellung um 11 Uhr.