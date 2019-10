Alfons Zitterbacke: Das Chaos ist zurück

© Kino.de Alfons Zitterbacke: Das Chaos kehrt zurück

Alfons Zitterbacke hat schon Generationen von Kindern - besonders in der ehemaligen DDR - unterhalten, schließlich erschien der erste Kinofilm schon 1966. Und die Neuauflage von Regisseur Mark Schlichter ist mittlerweile die dritte Verfilmung der Geschichte um den zehnjährigen Pechvogel Alfons. Und der hat es wirklich nicht leicht. Alleine sein Nachname! Egal wo er hinkommt, überall heißt es „Zitterbacke - Hühnerkacke“. Und auch sonst will ihm nichts so recht gelingen, er scheut sich vorm Kopfsprung im Schwimmbad und sein Chemielehrer scheint es auf ihn abgesehen zu haben. Und irgendwie hat Alfons das Gefühl, es auch seinen Eltern nie recht machen zu können...

Deutschland 2019, mit Tilman Döbler, Devid Striesow, Alexandra Maria Lara u.a., 92 Min., ab 8 Jahre

Der Eintritt kostet 1 Euro