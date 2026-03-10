× Erweitern © Julia Erusova Alice 404

Frei nach „Alice im Wunderland“ und „Alice hinter den Spiegeln“ feiert das Jugendtheaterstück für Publikum ab 8 Jahren Premiere.

Regisseurin Julia Erusova hat das Stück frei nach Lewis Carrolls Kinderbüchern inszeniert: Unter dem Motto „Normalität ist ein Systemfehler" steht die Welt in „Alice 404“ auf dem Kopf, Bedeutungen entgleiten, und Regeln wirken wie ein vorübergehendes Missverständnis.

Die jugendlichen Darstellenden betreten die Bühne nicht, um ein Märchen zu erzählen, sondern um zu prüfen: Was bleibt, wenn man die gewohnte Realität infrage stellt.

Karten zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) gibt es auf www.theater11.de oder per E-Mail an tickets@theater11.de.