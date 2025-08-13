Alice im Wunderland

Die vertonte Orchestererzählung mit szenisch gesprochenen Texten verzaubert Publikum ab 6 Jahren. Unter der Leitung von Dirigent Stefan Geiger erzählen Schauspieler:innen der bremer shakespeare company und das Landesjugendorchester Bremen die Geschichte vom Mädchen Alice und ihrer traumhaften Reise durchs Wunderland berührend nach.

Der Eintritt für das Familienkonzert beträgt 8 Euro für Kinder und 12 Euro für Erwachsene.