Alice im Wunderland
Die Glocke Domsheide 6-8, 28195 Bremen
Die vertonte Orchestererzählung mit szenisch gesprochenen Texten verzaubert Publikum ab 6 Jahren. Unter der Leitung von Dirigent Stefan Geiger erzählen Schauspieler:innen der bremer shakespeare company und das Landesjugendorchester Bremen die Geschichte vom Mädchen Alice und ihrer traumhaften Reise durchs Wunderland berührend nach.
Der Eintritt für das Familienkonzert beträgt 8 Euro für Kinder und 12 Euro für Erwachsene.
