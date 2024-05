× Erweitern © Jugendtheater Eskapade Alice im Wunderland, Freilichtbühne Lilienthal

Das Jugendtheater Eskapade gibt ein fanstasievolles Gastspiel für Publikum ab 10 Jahren in der einzigartigen Atmosphäre der schönen Freilichtbühne.

Fünf Uhr! Zeit für den Tee!

Wie Alice bald erfährt, ist es beim Hutmacher immer fünf Uhr. An jedem Tag, zu jeder Stunde und jeder Minute. Doch das ist nicht das einzig Verrückte an diesem Ort. Auf ihrer Reise durchs Wunderland trifft sie auf allerlei kuriose Bewohner, wie eine grinsende Katze, ein stets gestresstes Kaninchen sowie die Zwillinge Dideldei und Dideldum. Doch nicht jeder im Wunderland ist Alice wohlgesonnen. So muss sie sich schon bald gegen die böse Herzkönigin behaupten, die es auf sie abgesehen hat.

Wird Alice dabei den Kopf verlieren?

Fest steht: Ein bisschen verrückt sind wir doch alle.

Der Eintritt kostet für Kinder 8, für Erwachsene 12 Euro.