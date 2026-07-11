Eintauchen in eine Welt, in der die eigenen Regeln plötzlich ins Wanken geraten: Die Theatergruppe bringt ein modernes Jugendmärchen frei nach Lewis Carroll für Publikum ab 8 Jahren auf die Bühne.

Auf der Bühne begegnen sich Jugendliche aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturkreisen. Sie sprechen verschiedene Sprachen, tragen ihre eigenen Geschichten im Gepäck und blicken völlig unterschiedlich auf die Welt. Scheinbar verbindet sie nichts. Doch eine außergewöhnliche Reise genügt, um aus Fremden eine Gemeinschaft und aus Außenseitern echte Freunde zu machen. Ein gewöhnlicher Ort verwandelt sich plötzlich in einen Raum voller verblüffender Möglichkeiten.

Ein energiegeladenes, freches und herrlich verrücktes Stück über die Suche nach dem eigenen Ich, nach Zusammenhalt und nach einer gemeinsamen Sprache in einer bunten Welt. Wer behauptet schließlich, dass das Wunderland nur zwischen zwei Buchdeckeln existiert?

Tickets kosten 20 Euro.