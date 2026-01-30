All Bodies, all Beauty!

Jugendliche BiPoC (also Black, Indigenous, and People of Color – auf Deutsch Schwarze, Indigene und People of Color) präsentieren ein kraftvolles Empowerment-Stück über Körperbilder.

Was Menschen als „schön“ empfinden, ist selten neutral: Viele Vorstellungen wurden über Generationen von rassistischen Normen geprägt. Welche Spuren hinterlassen diese Bilder bis heute auf marginalisierten Körpern? Und wie gelingt es, den eigenen Körper zu lieben – jenseits weißer Schönheitsideale?

In einer szenischen Collage stellen sich zehn Jugendliche BiPoC mutig gegen stereotype Zuschreibungen. Sie feiern Vielfalt, Selbstwert und die Schönheit jedes Körpers – stark, einzigartig und voller Leben.