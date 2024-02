All inclusive

Die Schüler:innen der 8. Klasse führen eine turbulente Krimikomödie von Volker Zill auf:

Warum reist Frau S. mit dem Schiff nach Mallorca? Ist die Kapitänin immer so blass um die Nase? Was tun bei Wasserphobie? Wer klaut hier eigentlich Handtücher? Was essen blinde Passagiere? Helfen Krawatten wirklich gegen Rheuma? Woraus werden Pommes gemacht? Was gesteht Herr H. in der Bordsauna? Und wozu sind Wasserpistolen gut? Auf all diese Fragen gibt es Antworten.

Der Eintritt ist frei.