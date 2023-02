Alle Farben sind besonders

× Erweitern © Ingrid Krause/BTZ Kunsthalle Bremen

Jeden zweiten Montag gibt es in der Kunsthalle ein kostenfreies Familienangebot für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Während die Kinder im Atelier der Kunsthalle malen, zeichnen, kleben und so auf spielerische Weise das Museum kennen lernen, können sich die Erwachsenen nebenan im Restaurant Canova in zwangloser Atmosphäre bei einem Kaffee austauschen – oder, einfach so, für sich zur Ruhe kommen.

Das Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung. Treffpunkt: Restaurant Canova