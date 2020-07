Alle meine Entchen

Zunächst erkunden 10- bis 11-Jährige in den Ausstellungen Tiere, die an unseren Seen und Teichen leben, wie z. B. Frösche, Fische oder Vögel. Anschließend basteln die Kinder selber einen Teich mit Enten und einem stolzen Schwan.

Kosten: 2 Euro Eintritt zzgl. Kostenbeitrag für das Ferienangebot, der in diesem Jahr nach dem Prinzip "Pay what you want" (Zahle, was du willst) frei gewählt werden kann.

Eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird benötigt.