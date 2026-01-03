Geschichtenzeit: Alleinekind

Autorin Corinna Pourian liest heute für das Publikum ab 5 Jahren und Erwachsene aus ihrem Buch Alleinekind.

Schlau, witzig und mit viel Fantasie wird hier zum Nachdenken über die Vorzüge und Kehrseiten des Alleineseins, des Geschwisterhabens und des Unterschieds zwischen Groß und Klein angeregt.

Der Eintritt zur Bremer Geschichtenzeit der Weserautor:innen ist frei.