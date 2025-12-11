× Erweitern © Stadtbibliothek Bremen Alles Bibliothek!

Ein Tag voller Fantasie und Kreativität Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Wenn Geschichten plötzlich Bühnen bekommen und ein Tag nach neuen Abenteuern duftet, dann ist „Alles Bibliothek!“ zurück.

Am ersten Samstag im Februar öffnen alle sieben Bremer Bibliotheken ihre Türen für ein buntes Mitmachprogramm – von märchenhaften Theaterstücken über Musik bis zu kreativen Workshops und cleveren Rätselrunden. Ob Zauberwald, flauschige Anti-Schubladen-Geschichten oder poetische Songs: Das Programm lädt zum Mitmachen bei Blackout Poetry, Light Painting, Stop-Motion, Roboter-Stationen und funkelnden Fantasy-Figuren im Schmink-Atelier ein.

Alle Aktionen sind kostenfrei, zu finden im Terminkalender auf stabi-hb.de