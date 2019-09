Alles meins! sagt der kleine Rabe Socke

× Erweitern © Figurentheater Tearticolo Rabe Socke alles meins Tearticolo

Das Theater Tearticolo spielt für Kinder ab 4 Jahre ein Figurentheaterstück: Die Tiere in dem kleinen Land spielen friedlich und glücklich miteinander. Wenn nur der kleine Rabe Socke das "Stibitzen" sein lassen würde. Ihm fallen immer wieder neue Tricks ein, wie er an die Spielsachen seiner Freunde kommt. Je mehr er erbeutet, desto größer wird seine Gier. Doch während die anderen Tiere wieder gemeinsam spielen, sitzt Socke auf dem Berg mit Spielsachen in seinem Nest und hört ihnen aus der Ferne zu. Ihm wird langsam klar, dass Freundschaft der größte Schatz ist und die kann man nicht klauen.

Der Eintritt kostet 3 Euro.