× Erweitern © Martina Buchholz Alles meins! sagt die Maus

Zur Weihnachtszeit erzählt das Figurentheater eine Geschichte vom Streiten und Schmausen, von Neid und Naschereien, vom Teilen und Trösten für kleine Streithasen und große Naschkatzen ab 3 Jahren.

Die fleißige Maus hat den ganzen Sommer lang Vorräte gesammelt und freut sich nun auf einen herrlichen Winterschmaus. Sie versteht gar keinen Spaß, wenn jetzt plötzlich etwas fehlt. „Meins!" Das ist für den neugierigen kleinen Hasen schwer zu verstehen. Die Kiste mit den Leckereien ist eine herrliche Entdeckung und sie riecht so gut! Er möchte schnuppern, spielen, naschen, kurzum: alles kennenlernen - und natürlich haben.

Tickets kosten für Kinder 10, für Erwachsene 13 Euro und können auf der Veranstaltungswebseite gebucht werden.