Alles steht Kopf

Das Rablinghauser "Cinemäxchen" lädt zum Kinonachmittag mit Animationsfilm bei freiem Eintritt: Nach dem Umzug mit ihren Eltern ist Riley sehr traurig. Ihre Freunde musste sie zurücklassen. Nun hat sie ein schäbiges Zimmer. Dann ist ihr Vater ständig weg. All dies zusammen bereitet den Gefühlen namens Wut, Angst, Freude, Ekel und Kummer in Rileys Kopf ein Menge Arbeit. Bisher hatte die Freude die Oberhand. In letzter Zeit funkt Kummer zunehmend dazwischen.

USA 2015, Regie: Pete Docter, Ronaldo del Carmen, Stimmen: Olaf Schubert, Bettina Zimmermann, Tanya Kahana, Kai Wiesinger, Klaus J. Behrendt, 94 Min., ab 5 Jahren