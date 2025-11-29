× Erweitern © Gringo Films / Senator Film Produktion Alles voller Monster

Hoch über einer kleinen Stadt liegt die Burg Grottenow. Dort erschafft ein verrückter Professor unermüdlich Monster und vergisst sie gleich danach wieder. Der Einzige, der sich um das Schloss und die vielen Monster kümmert, ist Stichkopf. Er ist die erste Schöpfung des Professors. Aus Angst vor den Menschen leben die Monster versteckt. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn was würde die Menschen davon abhalten, sie anzugreifen? Zum Glück trifft er auf ein Menschenmädchen, das so gar keine Angst vor Monstern hat.

Zum Kinderzeit-Filmtipp

Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 6 Euro

Animationsfilm, GB/D/LUX/F 2025, Regie: Steve Hudson, 92 Min., empfohlen ab 8 Jahren