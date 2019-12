× Erweitern Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Als Adolf Hitler mit seiner Partei im Jahre 1933 in Deutschland die Macht ergreift, hat das furchtbare Folgen für die Familie der neunjährigen Anna. Ihr Vater Arthur Kemper, ein berühmter jüdischer Journalist, muss sofort das Land verlassen, um den Nazis zu entkommen. Anna, ihre Mutter und ihr zwölfjähriger Bruder Max folgen ihm kurze Zeit später in die Schweiz, von dort geht es weiter nach Frankreich. Anna ist gezwungen, zu Hause in Berlin alles zurück zu lassen. Selbst ihr geliebtes rosa Stoffkaninchen kann sie auf der Flucht in die ungewisse Zukunft nicht mitnehmen. Weit weg in einem fremden Land beginnt für Anna ein neues Leben voller Herausforderungen und Entbehrungen.

D/CH 2019, Regie: Caroline Link, nach dem autobiographischen Roman von Judith Kerr, mit Riva Krymalowski, Marinus Hohmann, 119 Min., ab 10 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.