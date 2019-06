Als ich mit Hitler Schnapskirschen ass

©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Eine Aufführung des Darstellendes-Spiel-Kurs der IGS Flötenteich im Rahmen der Jugendtheatertage 2019.

Die DDR zur Zeit der Wende: Aufgewachsen im Glauben, der Kommunismus sei die Lösung eines jeden Problems, sieht sich Mimi Schulz, real- existierende Vorzeigetochter einer realexistierenden Vorzeigesozialistin, wachsenden Unsicherheiten und zunehmender Orientierungslosigkeit ihrer Generation ausgesetzt. Langjährige Freund*innen Mimis suchen Halt in überwunden geglaubten nationalistischen und rassistischen Ressentiments, radikalisieren sich und etablieren in ihrer Heimatstadt eine Atmosphäre von Intoleranz, Angst und Schrecken. Unsere Adaption von Manja Präkels gleichnamigem, u. a. mit dem deutschen Jugendliteraturpreis 2018 ausgezeichneten Roman beleuchtet schlaglichtartig die gesellschaftliche Situation der untergehenden DDR, um dafür zu sensibilisieren, wie das, was der Vergangenheit anzugehören scheint, in die Gegenwart hineinwirkt und unsere gesellschaftliche Realität formt, die uns aufruft, durch Gemeinschaft, Zusammenhalt und Solidarität der Wiederholung der Geschichte Einhalt zu gebieten.

Die Tickets sind für 4 Euro unter 0441-2225111 oder tickets.staatstheater.de erhältlich.