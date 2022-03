Als Wildpferdeherde durch den Stadtwald

Bei der Osterferienaktion machen sich Mädchen und Jungen ab 7 Jahren als Wildpferde auf den Weg durch den Wald und erleben dabei viele spielerische Aktionen. Sie erfahren dadurch, wie Pferde ihre Umwelt wahrnehmen, welche Vorteile das Leben in der Herde hat und auf welche Weise das Pferd, das ursprünglich nur im Wald lebte, den Weg ins Offenland gefunden hat. Natürlich wird dabei auch getrabt, galoppiert und über kleine Hindernisse gesprungen.

Alle teilnehmenden Kinder sollten ausreichend Spaß daran haben, sich in der freien Natur und im Wald zu bewegen. Bitte auch an wetterfeste Kleidung und Schuhe denken! Die Verpflegung für ein kleines gemeinsames Picknick muss von den Teilnehmenden selbst mitgebracht werden. Treffpunkt für diese Aktion ist die Grundschule am Lönsweg.

Die Teilnahme kostet 8 Euro nach Anmeldung.