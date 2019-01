3. Bremer Altbauradkriterium

© Universum Bremen Hauptsache-Rad Altbauradkriterium

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste bei den Fahrradaktionstagen "Hauptsache Rad" mit einem spannenden Radrennen der etwas anderen Art.

Die Rennstrecke geht kreuz und quer durch die Universum®-Sonderausstellung „BIKE IT – vom Laufrad zum Lebensgefühl“. In zwei Durchläufen gilt es für die Teilnehmenden in jeweils zwei Minuten so viele Runden wie möglich zu absolvieren – Fahrtechnik ist dabei eher gefragt als nur schnelle Beine.

Eine kostenfreie Anmeldung für das Rennen ist ab dem 1. Februar 2019 per E-Mail an muchar@gmx.net möglich – schnell sein lohnt sich: es werden nur 25 Startplätze vergeben.