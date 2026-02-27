Alte Heimat – neue Heimat

bis

Bachmann-Museum Amtsallee 8, 27432 Bremervörde

Zu einem Familienausflug zwischen „Amerikanischem Toast“ und „Deutscher Kost“ lädt die dreitägige Ausstellung zum "Tag der Archive" in Bremervörde ein:

Hier tauchen Familien ein in die Geschichten von Auswanderern und ihren Küchengeheimnissen. Zu entdecken sind historische Kochbücher aus der Sammlung des Bachmann-Museums, darunter das berühmte „Weiße Haus Kochbuch“. Hier erfahren Kinder und Erwachsene, wie deutsche Einwanderer um 1900 in den USA ihren Alltag meisterten, welche Gerichte sie liebten und wie amerikanische Zutaten auf deutsche Traditionen trafen.

Der Aktionstag am Sonntag lädt mit Führungen besonders Familien ein, gemeinsam die Auswanderungsgeschichte spielerisch zu erkunden. Der Eintritt ist frei.

Info

Bachmann-Museum Amtsallee 8, 27432 Bremervörde
Ausstellungen
bis
Google Kalender - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-08 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-08 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-08 10:00:00 Outlook iCalendar - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-08 10:00:00 ical
bis
Google Kalender - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-09 09:00:00 Google Yahoo Kalender - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-09 09:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-09 09:00:00 Outlook iCalendar - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-09 09:00:00 ical
bis
Google Kalender - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-10 09:00:00 Google Yahoo Kalender - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-10 09:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-10 09:00:00 Outlook iCalendar - Alte Heimat – neue Heimat - 2026-03-10 09:00:00 ical