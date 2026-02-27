× Erweitern © Bachmann-Museum Bremervörde Alte Heimat neue Heimat Das Weiße Haus Kochbuch

Zu einem Familienausflug zwischen „Amerikanischem Toast“ und „Deutscher Kost“ lädt die dreitägige Ausstellung zum "Tag der Archive" in Bremervörde ein:

Hier tauchen Familien ein in die Geschichten von Auswanderern und ihren Küchengeheimnissen. Zu entdecken sind historische Kochbücher aus der Sammlung des Bachmann-Museums, darunter das berühmte „Weiße Haus Kochbuch“. Hier erfahren Kinder und Erwachsene, wie deutsche Einwanderer um 1900 in den USA ihren Alltag meisterten, welche Gerichte sie liebten und wie amerikanische Zutaten auf deutsche Traditionen trafen.

Der Aktionstag am Sonntag lädt mit Führungen besonders Familien ein, gemeinsam die Auswanderungsgeschichte spielerisch zu erkunden. Der Eintritt ist frei.