Süße Zukunft in Hemelingen

In Hemelingen entsteht ein neues Quartier, und alle Bürger:innen sind eingeladen, Ideen zur zukünftigen Nutzung einzubringen.

In einer Online-Beteiligung können vom 29. August bis zum 2. Oktober 2024 Bürger:innen, Anwohner:innen, Initiativen und Aktive am Planungsprozess zur Erstellung des städtebaulichen Rahmenplans für die "Alte Süßwarenfabrik" mitmachen.

Gegenüber des Rennbahnareals an der Ludwig-Roselius-Allee, gesäumt von Grünflächen, Gewerbe, Kleingärten und Wohnbebauung, bildet der Ort eine Schnittstelle von Produktion, Arbeiten, Wohnen.

Die eingegangenen Hinweise und Ideen helfen dabei, den Planungsraum besser kennenzulernen und tragen zum Erkenntnisgewinn für die zukünftige Entwicklung des Areals bei.

Ihr wünscht euch Spielplätze, autofreie Straßen, Orte der Begegnung, Kitas? Bringt euch ein!

Geländespaziergang vor Ort

Am 30. September um 17 Uhr ist zudem eine Begehung geplant. An diesem Abend können Interessierte auch direkt mit den Planerinnen und Planern über die "Alte Süßwarenfabrik" in Austausch kommen. Nähere Informationen auch dazu unter altesuesswarenfabrik.beteiligung.bremen.de.