Alter Falter

× Erweitern © Natureum Niederelbe Libelle, Natureum Niederelbe

Insekten können nerven oder verzaubern, aber vor allem wäre das Leben auf der Erde, wie wir es kennen, ohne sie unmöglich. Als „Pollenkuriere“ leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Nahrungsmittelproduktion. Dennoch sind im Alltag inzwischen immer weniger von den kleinen Krabbeltieren anzutreffen. Dabei sind Insekten Überlebenskünstler, Meister der Tarnung und verfügen über wahrhaft erstaunliche Fähigkeiten, obwohl sich ihre Anatomie im Bereich von Millimetern oder sogar darunter bewegt.

× Erweitern © Natureum Niederelbe Biene, Natureum Niederelbe

In der Sonderausstellung nähern sich die Besucher:innen den faszinierenden Geschöpfen und erfahren mehr über die erstaunlichen Fähigkeiten von Floh, Ameise, Zikade und Co. sowie die Bedrohungen, denen sie durch Umwelt- und Lichtverschmutzung ausgesetzt sind. Außerdem zeigt die Ausstellung auch, was jeder einzelne tun kann, damit es auch in Zukunft in unseren Gärten und auf Balkonen ordentlich summt und brummt.

Die Ausstellung kann bis zum 2. November besucht werden.

Eintritt: Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 6, Erwachsene 11, Familie 28 Euro

Öffnungszeiten: Di - So 10 - 18 Uhr, im August auch montags geöffnet