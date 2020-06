Am Maulwurfshügel Nr. 9 & Seifenblasenshow

Die Schauspielerin Brit Bartuschka spielt im Rahmen von "Sommer in Oldenburg" ein Stück für Kinder und ihrer Familien nach der Fabel „Die Grille und die Ameise“ von Jean de la Fontaine.

© Nina Ruth Urban Am Maulwurfshügel Nr. 9 - Brit Bartuschka

Im Sommer fühlt sich die Grille besonders wohl. Da tanzt und singt und feiert sie und tobt übermütig über die Wiese. Der Maulwurf bleibt dagegen lieber unter der Erde, weil es ihm viel zu heiß ist in der Sonne. Außerdem muss er arbeiten. Unverdrossen sammelt er Vorräte für den Winter und baut neue Gänge. Dann kommt der Herbst und dann der Winter. Es ist kalt und windig. Die Grille hat nicht vorgesorgt wie der Maulwurf. Sie friert und ist hungrig. Sie macht sich auf zum Maulwurfshügel Nr. 9.

Elias und seine Seifenblasenshow

Um 15:45 startet der belgische Seifenblasenkünstler Elias mit seiner Seifenblasenshow, in der er viele erstaunliche Seifenblasentricks zeigt. Es sind z. B. gigantische Seifenblasen, tausende von kleinen Blasen, gefüllte Rauchblasen, kleine Blasen in großen Blasen zu sehen. Selbst Menschen werden von ihm in seinen rekordverdächtigen Seifenblasen eingehüllt. Im Anschluss hat jeder die Möglichkeit sich als Seifenblasenkünstlerïn auszuprobieren.

Eintritt: Kinder 1 Euro, Erwachsene 5 Euro, Tickets können über den Webshop erworben werden

Weitere Informationen über Sitzplätze, Ticketverkauf und Hygieneschutzmaßnahmen sind hier zu finden.