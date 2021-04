Als Amelie und Onkel Theo in den falschen Zug gestiegen sind

Die Sendung Kakadu präsentiert eine Deutschlandradio-Kultur-Hörspielproduktion aus dem Jahre 2012, die für Kinder ab 7 Jahren geeignet ist:

Onkel Theo schwärmt von Italien: Es ist dort warm, man kann den ganze Tag dort baden und das schönste Eis genießen. Er möchte seiner Nichte Amelie dieses Land zeigen und beschließt zusammen mit ihr den Sommerurlaub dort zu verbringen. Beide steigen gut gelaunt aus dem Zug und suchen leider ohne Erfolg das Hotel "Zur letzten Pizza". Sie stellen fest, dass sie in den falschen Zug gestiegen und in Öttepötten in Finnland gelandet sind. Was nun? Onkel Theo, seine Nichte Amelie und die vielen freundlichen Finnen tun einfach so, als wäre hier Italien.