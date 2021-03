Among Us Actionplay-Time

Im ersten Teil des Tages entwickeln kreative Köpfe ab 10 Jahren eine Real-Life-Version des Videospiels Among Us. Sie bauen ein Raumschiff und überlegen echte Tasks. Im Anschluss wird natürlich gespielt was das Zeug hält. Die Kinder und Jugendlichen erledigen als Crewmate alle Aufgaben, identifizieren den Verräter oder führen als Impostor alle anderen hinters Licht.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Es wird um eine Anmeldung per Telefon, per E-Mail oder im Büro gebeten.