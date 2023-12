× Erweitern © Walter Zehm Amsel, Drossel, Fink und Star, Natureum Niederelbe

Die Ausstellung "Amsel, Drossel, Fink & Star – Und was gibt es noch?" zeigt einen bunten Querschnitt durch die Vogelwelt, fotografiert von Walter Zehm. Walter Zehm begann in den frühen 1980er Jahren zunächst mit der Landschaftsfotografie. Die Vogelfotografie, die er anfangs nur nebenbei betrieb, rückte immer mehr in den Mittelpunkt. Inzwischen ist der Neuhäuser mit verschiedenen Kameras, Superteleobjektiv und Tarnzelt professionell ausgerüstet. Zur Vogelbestimmung nutzt er verschiedene Smartphone-Apps.

Öffnungszeiten: ab dem 06.01.2024 Sa - So 10-17 Uhr und ab dem 01.03.2024 Die - So 10 - 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Kinder, 7 Euro für Erwachsene und 20 Euro für Familien.