Andiamo – auf geht's!

× Erweitern © Christian Hofmeister Andiamo, La Poesia La Poesia

LaPoesia nimmt das Publikum mit in die Welt des traditionellen Zirkus, in der eine Künstlerfamilie einen Mitreisenden sucht und findet. Das Stück begeistert durch fantasiereiche, humorvolle, poetische Szenen sowie berührende Momente. Ohne große Worte entstehen magische Momente zwischen Lachen und Staunen – ein Genuss für alle Sinne.

Alle Vorstellungen im Rahmen von La Strada sind kostenfrei, die Künstler:innen freuen sich über Spenden in den Hut.