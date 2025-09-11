Angriff auf unsere Kinder: Der Feind im Chat

× Erweitern © RTL Cybermobbing Elena Bruhn, Andreas von Thien, Katja Burkard, Patrick Esume, Roberta Bieling und Maik Meuser

Mit einer großen Social-Media-Kampagne machen Reporter:innen des TV-Senders RTL auf Instagram und TikTok sichtbar, was sonst im Verborgenen geschieht.

Die Ergebnisse ihrer Recherche präsentieren sie in der umfassenden Doku, in der Chatnachrichten vorgelesen werden, die im Rahmen eines investigativen Lockvogel-Experiments entstanden sind. Dafür gaben sich zwei volljährige Schauspielerinnen online als 12-Jährige aus. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu Dutzenden Grooming-Versuchen – mit Manipulation, Druck und sexualisierten Nachrichten. Auszüge dieser verstörenden Protokolle werden in der Doku öffentlich gemacht.

In Studio-Talks mit Experten aus Justiz, Psychologie und Prävention werden die Recherchen eingeordnet. Die Zuschauer:innen erfahren, wie Täter im Netz vorgehen, wie schwer es ist, sie zu fassen – und was Eltern tun können, um ihre Kinder besser zu schützen.

Die Sendung steht nach der TV-Ausstrahlung auch auf RTL+ zur Verfügung. Ab Freitag, 12. September, spricht Reporterin Maria Mack im RTL Deutschland Podcast über die emotionalen Dreharbeiten, ihre Rolle im Experiment und weitere Hintergründe zur Doku.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bietet ein umfassendes Medienpaket zur Vermittlung grundlegender Cybersicherheitskompetenzen für Lehrkräfte, pädagogisches Fachpersonal und Eltern an. Das Medienpaket umfasst Arbeitsblätter, interaktive Aufgaben und Hintergrundinformationen zu den Themen Smartphone- und App-Sicherheit, Methoden der Cyberkriminalität und Accountschutz. Die Materialien sind auf die Lebenswelt von 10- bis 14-Jährigen ausgerichtet und eignen sich für den Einsatz in verschiedensten Unterrichtsfächern, wie etwa Informatik und Gesellschaftslehre ebenso wie für die außerschulische Nutzung, z. B. in Volkshochschulen und Jugendzentren. Das Medienpaket steht kostenlos auf der Webseite des BSI zum Download bereit.

Auf einer speziellen Webseite für Eltern informiert das BSI u.a. über Jugendschutzeinstellungen, Smart Toys und Cybermobbing. Weitere Handlungsempfehlungen bietet der „Wegweiser kompakt: 8 Tipps für den digitalen Familienalltag“.