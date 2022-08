Anheizertag mit Rail & Street-Food

× Erweitern © Friso Gentsch Hasenstollen im MiK Osnabrück

Zum Abschluss der „Wunderkammer Piesberg“ gibt es am Sonntag auf dem Piesberg einiges zu erleben: Am historischen Zechenbahnhof und auf dem Magazingelände am Süberweg feiern die Osnabrücker Dampflokfreunde und das MIK zusammen ein buntes Festival für Familien.

Das große Anheizerfest rund um die „Dampflok 41 052“ verbindet sich passend zur Sonderausstellung Future Food. Essen für die Welt von morgen mit kulinarischen Leckereien. Kinder können bei einem Besuch des historischen Tante-Emma-Ladens im Pferdestall eine Zeitreise in die Einkaufswelt vergangener Tage unternehmen oder eigene kleine Dampfboote bauen.

Die Dauer- und Sonderausstellungen im Magazingebäude- und Haseschachtgebäude sind geöffnet und auch die Oldtimer IG Osnabrück e. V. sind mit ihrem monatlichen „Old- und Youngtimertreffen“ mit dabei. Zudem fährt die Feldbahn und die Pendelfahrten zwischen dem Zechenbahnhof Piesberg und dem Osnabrücker Hauptbahnhof Altstadtbahnhof sowie dem Osnabrücker Hafen ermöglichen die wohl spektakulärste Anreise mit dem historischen Museumszug zum Osnabrücker Hausberg.