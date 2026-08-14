Klavier, Violine und die vertrauten Melodien aus Welten, in denen Mut, Freundschaft und Magie regieren: Wenn die Soundtracks beliebter Anime-Serien im Konzertsaal erklingen, treffen zwei Welten aufeinander. Was Eltern früher am Nachmittag im Fernsehen begleitete, begeistert heute Kinder und Jugendliche auf Streaming-Plattformen. Das Anime Legends Concert – Voices of a Generation bringt diese musikalischen Meilensteine live auf die Bühne.

Das Konzert verknüpft epische Soundtracks mit stimmungsvollen Visuellen auf Großbildwand und einer stimmungsvollen Lichtshow. Ein Live-Ensemble – angeführt von Flügel und Geige – interpretiert bekannte Eröffnungsmelodien und emotionale Kernstücke bekannter Animes neu.

Ob Serienklassiker der 1990er- und 2000er-Jahre oder aktuelle Hits: Die Musik verbindet Generationen. Eltern schwelgen in Kindheitserinnerungen, während der Nachwuchs seine aktuellen Lieblingshelden musikalisch feiert. Eine Moderation führt durch das Programm und schlägt die Brücke zwischen den Musikstücken.

Mit einer Showzeit von rund 70 Minuten ist das Konzert ideal für Familien mit älteren Kindern und Jugendlichen geeignet.

Tickets können ab 28 Euro online reserviert werden.