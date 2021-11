Anne auf Green Gables

Die Geschwister Marilla und Matthew Cuthbert möchten eine Waisenjungen adoptieren, der bei der Arbeit auf der Farm Green Gables mit anpacken soll. Als Matthew mit der Kutsche den Bahnhof erreicht, um den Jungen abzuholen, ist er überrascht, dass er stattdessen das fantasievolle, rothaarige Mädchen Anne Shirly vorfindet. Als Marilla das Mädchen zu Gesicht bekommt, bezweifelt sie, dass Anne für die Farm von Nutzen ist und will sie so schnell wie möglich ins Waisenhaus zurückschicken. Nun liegt es an Anne, dass sie Marilla für sich gewinnen kann.

Die dreiteilige Filmreihe basiert auf dem Kinderbuch von Lucy Maud Montgomery aus dem Jahre 1908.

CDN 2016, Regie: John Kent Harrison, mit: Ella Ballentine (Anne Shirley), Sara Botsford (Marilla Cuthbert), Martin Sheen (Matthew Cuthbert), 85 Min.