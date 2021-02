Pelle genießt den Sommer in Middellund und soll mit einer Statue geehrt werden. Doch das Superhelden-Dasein langweilt ihn, und er beschließt, nach den Ferien mit Freundin Ida auf ein Internat in einer anderen Stadt zu gehen - was seinem Freund Wilhelm gar nicht passt. Als ein neuer, verdächtig wirkender Superheld auftaucht und zu allem Übel auch noch der "Floh" aus dem Gefängnis entlassen wird, ist klar, dass es mit dem ruhigen Sommer nichts wird und sich "Antboy" erneut dem Bösen stellen muss.

DK 2016, Regie: Ask Hasselbalch, mit: Oscar Dietz (Pelle Nøhrmann / Antboy), Samuel Ting Graf (Wilhelm), Amalie Kruse Jensen (Ida), 80 Min., empfohlen ab 6 Jahren