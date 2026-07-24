Apfel- und Kartoffeltag

× Erweitern © Freilichtmuseum am Kiekeberg In den Herbstferien zum Kiekeberg

Knusprige Reibekuchen, duftender Apfelsaft und seltene Knollenschätze: Zum Auftakt der Herbstferien dreht sich im Freilichtmuseum alles um die Erntezeit.

Der historische Aktionstag versammelt Pomologen und Experten, die vergessene Apfel- und Kartoffelsorten vorstellen, Fragen zum Anbau beantworten und mitgebrachte Äpfel aus dem eigenen Garten bestimmen. An Marktständen und Mitmach-Stationen probieren Besucher regionale Spezialitäten, schauen traditionellen Handwerkern bei der Arbeit über die Schulter und erleben das bäuerliche Herbstleben hautnah.

Ein stimmungsvoller Sonntagsausflug vor dem Start des Ferienprogramms.

Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche kostenfrei, Erwachsene zahlen 12 Euro.