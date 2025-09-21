× Erweitern © Canva Apfeltag

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm die alljährliche Apfelernte. Am Sonntag lädt der Hof Familien zur Ernte auf die Streuobstwiese im hinteren Teil des Hofes ein. Alle geernteten Äpfel dürfen mit nach Hause genommen werden. Die Äpfel, die auf dem Hof bleiben, werden zu leckerem Saft gepresst.

Ab 15 Uhr gibt es zudem Kaffee und Kuchen von den Bremer Imkern.