(Ar)Mut: Alleinerziehende in Huchting

Im Stadtteil Huchting fehlen in großem Maße Kitaplätze. Insbesondere für alleinerziehende Frauen hat das dramatische Folgen, denn ohne Betreuungsplatz können sie ihre eigene berufliche Karriere oder Ausbildung nicht vorantreiben. Welche Wünsche und Hoffnungen haben alleinerziehende Frauen in Huchting? Darüber können sich die Teilnehmenden bei einem gemeinsamen Frühstück austauschen.

Das kostenlose Angebot ist Teil der Veranstaltungsreihe zum Internationalen Frauentag und findet in Kooperation mit dem Verein belladonna e.V. im Café der Gemeinde, das Café Dietrich, statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder per E-Mail an.