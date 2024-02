(Ar)Mut: Altersarmut von Frauen in Tenever

Wie stellen sich Frauen in Tenever ihr Leben im Alter vor, und wie werden sie abgesichert sein? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen einer Gesprächsrunde bei Kaffee und Kuchen thematisiert. Jutta Flerlage und Mareike Mischler von Frauengesundheit in Tenever begleiten diesen Austausch.

Das kostenlose Angebot ist Teil der Veranstaltungsreihe zum Internationalen Frauentag und findet in Kooperation mit dem Verein belladonna e.V. statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder per E-Mail an.