(Ar)Mut: Mädchenarmut in Bremen-Nord

Bei einem gemeinsamen Frühstück wird erörtert, wie Mädchen und junge Frauen gestärkt und vor Armut geschützt werden können. Jede:r bringt etwas zum Frühstücken mit.

Das kostenlose Angebot ist Teil der Veranstaltungsreihe zum Internationalen Frauentag und findet in Kooperation mit dem Verein belladonna e.V. statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder per E-Mail an.