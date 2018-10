Der gefährliche Drache ist aufgewacht, was bedeutet, dass er hungrig ist und die Dorfbewohner ihm eine Prinzessin zum Fraß schicken müssen. Aber es gibt keine! Also bleibt nichts anderes übrig, als per Los irgendein Kind auszuwählen. Es trifft den kleinen Oskar, der sich mutig auf den Weg macht.

Ein deutsch-arabisches Bilderbuchkino mit Lesen und Erzählen für Kinder ab 4 Jahren.